Sequestrati 60 grammi di droga e denaro.

Continuano i controlli a Olbia da parte della polizia contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi è la polizia del settore Anticrimine di Olbia ha arrestato un 29enne nigeriano, per detenzione di 60 grammi di eroina e fini di spaccio.

L’uomo aveva ingerito parte della droga sotto forma di ovuli e per questo è stato ricoverato in ospedale piantonato in attesa di espulsione degli involucri.

In quella occasione l’uomo è stato trovato in possesso anche di una consistente somma di denaro contante, presumibile frutto dell’attività illecita.

