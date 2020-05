L’eternit a Marina Maria.

Da gennaio ad oggi poco è cambiato, se non che le lastre di eternit sono ancora più vicine al mare. È l’amara sorpresa che capita di trovare, in questi giorni, durante una passeggiata al mare dopo il lockdown.

La cornice è la splendida spiaggia di Murta Maria a cui la presenza di numerose lastre di eternit sull’arenile non rende assolutamente giustizia. Una situazione già segnalata in gennaio che ancora non ha avuto una soluzione e che, purtroppo, non costituisce un caso isolato.

(Visited 79 times, 82 visits today)