I diplomati dell’Ipia di Olbia.

Sono quattro i diplomati con 100 all’Ipia di Olbia. A conseguire la maturià con il massimo dei voti sono Sara Beccu, Andrea Azara, Axel Frabetti, dell’indirizzo agrario e, infine, Giada Desini, che ha conseguito la maturità all’indirizzo tecnico.

Ha espresso soddisfazione il preside dell’istituto Gianluca Corda, per i risultati conseguiti dai suoi alunni. “Sono molto contento dei dati conseguiti dalle nostre ragazze e i nostri ragazzi – ha detto –, non solo quelli più bravi che sono riusciti a raggiungere il massimo dei voti, ma per tutti gli studenti che hanno ottenuto il diploma”.

“Un traguardo non scontato in un momento molto difficile per via della pandemia – ha proseguito Corda –, dove i ragazzi dei tecnici e professionali come il nostro hanno pagato più di altri la didattica e distanza con la sospensione quasi totale delle attività di laboratorio. Un risultato avvalorato dal fatto che il 90% dei nostri ragazzi ha già iniziato a lavorare, non solo con contratti stagionali, ma in diversi casi con proposte di lavoro stabile e inerente agli indirizzi di studio delle sedi professionali e agraria di Olbia e Oschiri”.

