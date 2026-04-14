Pioggia di medaglie per gli atleti della Kan Judo Olbia

Le medagli ottenute dalla Kan Judo Olbia.

La Kan Judo Olbia 1985, guidata dal maestro Angelo Calvisi insieme ai collaboratori Gavino Carta, Mario Fusaro e Federica Calvisi, ha preso parte al trofeo regionale di judo organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, svoltosi al palasport di Oristano. La manifestazione era rivolta alle classi giovanili, sia agonistiche che preagonistiche, maschili e femminili.

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All’evento hanno partecipato numerose società provenienti da tutta la Sardegna, con circa 300 atleti appartenenti ai diversi club regionali. Il “Judo Team Angelo Calvisi” si è presentato con una delegazione composta da 22 atleti delle categorie ragazzi, fanciulli ed esordienti B, che si sono distinti sui quattro tatami allestiti sul parterre, ottenendo risultati significativi. Il settore preagonistico e agonistico del club olbiese si conferma particolarmente numeroso, con circa 90 giovani judoka di età compresa tra i 4 e i 12 anni. Si tratta di un punto di forza storico della società, che in oltre 41 anni di attività ha formato i propri atleti esclusivamente attraverso il vivaio interno.

Gli under 12 preagonisti hanno preso parte alla competizione con entusiasmo, riuscendo a conquistare numerose medaglie. Il bilancio finale registra cinque ori, sei argenti e sette bronzi. Le medaglie d’oro sono state ottenute da Nicolas Canu, Roberto Morittu, Federico Pattitoni, Emanuele Iorio e Greta Minissale. Gli argenti sono andati a Emanuele Bonelli, Maria Vittoria Solinas, Gabriele Soggiu, Emanuele Carta, Denis Zgirbaci e Carlo Floris. Le medaglie di bronzo sono state conquistate da Francesco Campus, Giovanni Ruiu, Isabel Zgirbaci, Nino Mura, Marta Muzzoni, Francesca Sanna e Matteo Fiori.

Per quanto riguarda il settore agonistico under 15, categoria esordienti B, Noemi Rosas nei 48 chilogrammi e Francesco Lovigu nei 55 chilogrammi hanno raggiunto la finale di categoria, conquistando entrambi la medaglia d’argento dopo aver superato diversi incontri. Il loro percorso si è interrotto soltanto all’ultimo atto, impedendo la conquista del gradino più alto del podio. Arianna Azara, invece, si è fermata nella fase eliminatoria della propria categoria.

In casa Kan Judo Olbia emerge soddisfazione per l’impegno mostrato dagli atleti nel corso della competizione. Il maestro Angelo Calvisi ha espresso apprezzamento non solo per i risultati ottenuti, ma anche per l’atteggiamento dimostrato sul tatami, caratterizzato da correttezza, spirito sportivo e partecipazione. Un aspetto ritenuto centrale nella disciplina, dove il rispetto e la lealtà rappresentano valori fondamentali fin dalla giovane età.

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