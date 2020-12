Giornata di lauree a Olbia.

Oggi a Olbia, in modalità telematica, si terranno le lauree della sessione invernale dell’Anno Accademico 2019/2020 del Corso di Laurea in Economia e management del turismo e del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism Management del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari.

La mattina, alle ore 9 discuteranno la tesi i laureandi del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism management, Anna Loriga, Sara Crobu.

Seguirà, a partire dalle ore 9 e 45, la discussione delle tesi del Corso di laurea triennale in Economia e management del turismo di Elisa Zucca, Marco Rovetto, Michele Giovanni Palmas, Riccardo Santona, Desireè Bionda, Stefano Ventroni, Greta Serra, Maria Maddalena Manca.

(Visited 172 times, 179 visits today)