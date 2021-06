I lavori del lungomare di Olbia.

Proseguono senza sosta i lavori del nuovo lungomare di Olbia. Il cantiere del nuovo waterfront cittadino si estende fino a via Genova. Gli operai hanno abbattuto già il vecchio distributore della Esso e sono pronti a posare il secondo viale della passeggiata. Là sorgerà un nuovo marciapiede come quello appena inaugurato in via Redipuglia.

I lavori di riqualificazione continuano senza sosta anche sul mare, dove sta sorgendo una nuova banchina, un nuovo marciapiede, servizi e un altro Jungle Tree per fare attività fisica. La passeggiata in legno, oggi visibile in via Redipuglia, proseguirà fino al molo Bosazza rendendo l’intero specchio d’acqua percorribile da pedoni e biciclette. Il cantiere sarà concluso nel mese di dicembre, dove avrà seguito una seconda inaugurazione di un lungomare che sta cambiando davvero il volto di Olbia.

