Lavori alla rete di Abbanoa, problemi con l’acqua a Olbia

I lavori di Abbanoa a Olbia.

Nell’ambito dei lavori di efficientamento idrico che Abbanoa ha avviato a Olbia, nella giornata di domani i tecnici del Gestore procederanno alla messa in esercizio delle nuove condotte realizzate tra viale Aldo Moro e via De Sica e al contestuale scollegamento delle vecchie tubature. Durante le operazioni in corso sarà necessario chiudere l’erogazione tra le 8 e mezzogiorno nelle vie De Sica, Moro, Galvani, Veronesi, Sangallo e traverse. Potrebbero, quindi, verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni.

Abbanoa sta investendo in nuovo i nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato di Olbia finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: rientrano nel pacchetto di interventi, approvato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche. Negli ultimi anni la città di Olbia è stata già interessata da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali vari con tubazioni moderne in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta. Gli interventi in corso riguardano ulteriori opere volte all’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione.

