L’incidente sulla strada tra Buddusò e Ozieri.

Stamattina si è verificato un grave incidente lungo la strada tra Buddusò e Ozieri. Un uomo austriaco di 37 anni ha perso il controllo della sua moto, finendo violentemente sull’asfalto. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine.

Il personale medico del servizio di emergenza 118-Areus è intervenuto prontamente sul luogo dell’incidente e ha trasportato il motociclista all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Sebbene le sue condizioni siano gravi, non è in pericolo di vita. Attualmente, il paziente è sottoposto a esami diagnostici per valutare l’entità delle lesioni e stabilire il trattamento necessario.

