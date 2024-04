Lavori alla rete idrica di Olbia, problemi con l’acqua in diverse zone

I lavori di Abbanoa a Olbia.

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica avviati da Abbanoa nella città di Olbia, nella mattina di oggi sono in corso le operazioni di collegamento delle nuove condotte appena posate in via Imperia: nel tratto tra via Catanzaro e via Biella e nel tratto tra via Catanzaro e via Monferrato. Per completare l’intervento si rendere necessario effettuare una temporanea chiusura fino alle 15 del flusso idrico al servizio delle utenze del centro storico e zona Bandinu. Si verificheranno, quindi, cali di pressione e temporanee interruzioni.

Il servizio rientrerà a pieno regime a lavori conclusi nel pomeriggio. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

