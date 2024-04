L’Olbia esonera Gaburro, arriva Biagioni.

Dopo la pesante sconfitta di Rimini, l’Olbia Calcio ha deciso di esonerare il tecnico Marco Gaburro e di affidare la squadra a Oberdan Biagioni, ex giocatore di Serie A con la maglia del Foggia, attualmente tecnico della primavera dei Galluresi.

“La società Olbia Calcio comunica di aver sollevato il sig. Marco Gaburro dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra – si legge nel breve comunicato -. La società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei guardiani del faro e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra dell’Olbia viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Oberdan Biagioni“.

Una soluzione interna che potrebbe essere, dunque solo temporanea, ma che avrebbe senso anche in vista di una eventuale retrocessione.

Non è l’unico cambiamento all’interno della società. Pochi giorni fa, il dimissionario presidente Alessandro Marino ha confermato che lui, Alexandre Tartara e Gian Renzo Bazzu, soci di minoranza, hanno esercitato l’opzione di vendita delle loro restanti quote azionarie della squadra. Che Swiss Pro è tenuta ad acquistare con modi e tempi stabiliti per contratto al momento in cui la società svizzera ha rilevato le quote di maggioranza.

