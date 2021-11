La fine dei lavori a Olbia.

Quasi conclusi i lavori sul rio San Nicola a Olbia. L’intervento per la costruzione del nuovo ponte, che sostituisce il vecchio “tappo” sul fiume in via Petta, era cominciato un anno fa.

A segnalare la fine del cantiere è la proroga dell’ordinanza comunale firmata in questi giorni, che prevede la regolamentazione del traffico da oggi fino al 15 dicembre prossimo. Nella strada, infatti, dall’intersezione con via Nervi con via Ernestina Paper è stata sospesa la circolazione stradale. La stessa ordinanza vieta la sosta su entrambi i lati della strada e l’istituzione del limite massimo di velocità a 20 km orari. La scorsa ordinanza era stata firmata lo scorso anno, fino ad aprile, sullo stesso percorso, all’inizio del cantiere per la costruzione del nuovo ponte.