L’iniziativa a Tempio.

Una panchina rossa contro i femminicidi a Tempio. Sarà istituita presso il cortile della scuola secondaria di primo grado Grazia Deledda” via Episcopio.

Un’occasione per i più giovani per sensibilizzare sul fenomeno, purtroppo quotidiano, della violenza sulle donne. L’iniziativa proposta da Conad/Emporia Srl all’amministrazione comunale, volta a realizzare l’opera. Le panchine rosse sono nate, infatti, dal Movimento degli Stati generali delle Donne nel 2016, invitando le istituzioni a inaugurarle nel proprio territorio. La manifestazione avverrà per il 25 novembre, ovvero nella Giornata mondiale contro la violenza di genere istituita dall’Onu.