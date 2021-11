Incidente stradale a Tempio.

Si ribalta un’auto a Tempio, questo pomeriggio, intorno alle 14. Per cause da accertare un’auto si è capottata nei tornanti in località La Fumosa.

Probabilmente a causa del maltempo, il conducente ha perso il controllo della vettura, ribaltandosi sulla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, che ha soccorso il ferito, il quale ha riportato qualche escoriazione e i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.