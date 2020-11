Cominciano i lavori sul ponte di via Petta a Olbia

Partono i lavori di rifacimento del ponte di via Petta sul rio San Nicola. A segnalarlo è un’ordinanza del Comune di Olbia emessa nella giornata di oggi. L’ordinanza ha come oggetto la regolamentazione temporanea della circolazione stradale nella strada “per consentire i lavori di rifacimento del Ponte sul Rio San Nicola in via Salvatore Petta nel Centro Urbano di Olbia”.

Sul rio San Nicola il ponte-tappo sarà, quindi, presto un ricordo. L’ordinanza sarà in vigore dal 9 novembre al 13 aprile 2021 e nel tratto compreso tra la Rotonda di bia Nervi e la Rotonda di via Ernestina Paper, per tutto il giorno, sarà sospesa la circolazione stradale e dei pedoni. Sarà previsto il divieto di sosta su ambo i lati della strada, previsto il limite di velocità di 20 km/h e indicazione dei percorsi alternativi per l’accesso alle abitazioni.



