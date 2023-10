La presentazione del libro contro l’aborto.

Il Circolo “Voglio la Mamma – Sardegna” ha ospitato nei giorni scorsi, nei due incontri organizzati a Olbia e Quartu Sant’Elena, Mario Adinolfi. Quest’ultimo ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “Contro l’aborto, con le 17 regole per vivere felici”.

Lo scrittore, spesso finito al centro di numerose polemiche, ha affermato come “non potrà mai essere considerato diritto l’uccisione di un bambino nel grembo materno”.

Durante le due tappe sarde, Adinolfi ha ricordato più volte come la lotta contro l’aborto sia tutta da combattere e da vincere. “Ne è un chiaro esempio quello che sta avvenendo in diversi Stati americani ed europei come, ad esempio, la Polonia. A Malta, invece, l’interruzione di gravidanza è consentita ma solo nei casi in cui la vita della donna incinta è a rischio”, ha affermato lo scrittore.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui