Ponte con cielo coperto in Gallura, novembre arriva con la pioggia

Il ponte di Ognissanti con la pioggia in Gallura.

A Olbia, oggi ci sono prevalentemente cieli parzialmente nuvolosi, con un aumento parziale delle nuvole in serata. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore. La temperatura massima registrata durante la giornata sarà di 29 gradi, mentre la minima si attesterà a 16 gradi. I venti sono deboli al mattino e provengono da Nordest, mentre nel pomeriggio diventeranno più tesi e soffieranno da Sudest. Il mare è mosso.

A Tempio Pausania oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 0,7 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27 gradi, la minima di 17 gradi. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud.

Ecco che tempo farà domani.

Per quanto riguarda domani, secondo le previsioni dei meteorologi di 3bMeteo, a Olbia ci saranno prevalentemente cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza piogge in vista. La temperatura massima prevista è di 22 gradi, con una minima di 17 gradi. I venti sono tesi al mattino da Ovest e diventano ancora più tesi nel pomeriggio, provenendo da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso.

A Tempio Pausania domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni. Sono previsti 0,3 millimetri di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17 gradi, la minima di 11 gradi. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest.

Le previsioni per Ognissanti.

Mercoledì 1 novembre, festività di Ognissanti, a Olbia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, ma si attenueranno rapidamente nel tardo pomeriggio, portando a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sono previsti circa 0,5 millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata durante la giornata sarà di 21 gradi, con una minima di 14 gradi. I venti saranno moderati al mattino da Ovest-Sudovest, diventando moderati anche nel pomeriggio con provenienza da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso.

A Tempio Pausania cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 0,8 millimetri di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16 gradi, la minima di 10 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

Il meteo per la Commemorazione dei defunti.

Giovedì 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti, a Olbia ci sarà una giornata variabile con alternanza di nubi e schiarite, più ampie nelle ore centrali della giornata. Non sono previste precipitazioni. La temperatura massima prevista è di 25 gradi, con una minima di 14 gradi. I venti saranno tesi al mattino da Sudovest e rimarranno tesi nel pomeriggio, sempre da Sudovest. Il mare sarà mosso.

A Tempio Pausania nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, è previsto 1 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19 gradi, la minima di 12 gradi. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudovest.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui