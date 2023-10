Eleganza cromatica: scegliere il colore giusto per l’abito da cerimonia

Può sembrare scontato, ma la scelta dell’abito per una cerimonia non è una questione di gusti o di preferenze personali. No, il buon gusto non c’entra, in questo caso. Ci sono dei dettami da seguire: per esempio, l’eleganza cromatica. Non parliamo di eccessi, ma di come scegliere il colore giusto per l’abito da cerimonia per uomo.

Spesso, sentiamo dire che è più semplice scegliere l’abito per un uomo. Ma è davvero così? Siamo qui per dirvi che, no, non è una scelta banale, in alcun modo, perché gli abiti da cerimonia per uomo moderni sono ormai tantissimi, così come le tonalità a disposizione: l’obiettivo è non sfigurare. E – ovviamente – trovare l’abito perfetto.

L’importanza della scelta del colore

Ci sono molti aspetti da controllare quando si parla di abiti da cerimonia. Taglio sartoriale, stampa, colore… ecco, proprio il colore non dovrebbe essere scelto in fretta. Del resto, in un contesto formale e cerimoniale, tutto trasuda eleganza senza tempo.

Un colore può influenzare persino l’impressione generale, così come può determinare – o meno – l’eleganza dell’abito. Sono molte le domande a riguardo, anche “classiche”: è meglio optare per il grigio, il nero o il blu? Colori semplici ma chiaramente accostati alla raffinatezza, allo stile formale.

Generalmente, in ogni caso, gli esperti suggeriscono di optare per un abito di colore nero o blu per un evento serale, come un matrimonio; per le celebrazioni diurne, invece, si possono anche prediligere le tonalità più chiare.

Quali sono i colori per l’abito dello sposo?

Esistono così tanti colori che è quasi impossibile scegliere. I colori più classici li abbiamo già menzionati: il nero, che da sempre è accostato all’eleganza senza tempo, perfetto per un evento come un matrimonio, così come per gli eventi formali.

Il blu scuro, poi, è una scelta versatile che non ci pone dei limiti e che permette a tutti di esprimere il massimo del glamour. Infine l’abito da cerimonia grigio per uomo è sempre un’opzione trendy: in sé, il grigio racchiude stile e grande eleganza. Inoltre, può essere abbinato a tinte chiare e scure, risultando sempre eccezionale.

I colori più audaci

Ci sono anche uomini che amano osare, e di conseguenza sfoggiare sfumature e colori decisamente strong. Come anticipato, al giorno d’oggi non abbiamo particolari difficoltà nel trovare le soluzioni più appropriate, anzi. Il mondo della moda si è evoluto proprio per rispondere alle esigenze dei gusti di tutti.

Quali sono i colori più “strong” per i colori dell’abito da cerimonia per uomo? Il bordeaux è incredibilmente ideale, anche perché dà un tocco di colore, ma senza perdere l’eleganza.

Un suggerimento per chi vuole davvero osare, risultando sofisticato – ma assolutamente non convenzionale – è il verde scuro. Infine, anche il blu petrolio è spesso in trend nell’ultimo periodo, molto apprezzato anche in passerella.

Quali sono i colori di moda in base alla stagione?

La regola è “semplice”: per le cerimonie primaverili ed estive, si tende sempre a prediligere dei colori più chiari, freschi. Ma possiamo anche scardinare le regole se lo desideriamo: nulla è scritto nella pietra. Per un matrimonio in primavera, dunque, evitiamo in assoluto il nero, il rosso e il viola.

Invece, per gli eventi autunnali e invernali, sono generalmente considerate più appropriate le tonalità scure e profonde. Secondo le nuove tendenze, possiamo scegliere una palette di colori incredibile: blu cobalto, marrone cioccolato, verde brillante.

Come abbinare gli accessori in base al colore dell’abito da cerimonia per uomo?

L’unica linea da seguire? È sempre quella del buon gusto. L’istinto ci suggerisce di abbinare in modo sapiente gli accessori all’abito da cerimonia per uomo, ma vogliamo dare comunque dei consigli utili per evitare qualsiasi errore.

L’abbinamento di un abito nero, infatti, richiede qualcosa di strong: necessitiamo di un forte contrasto per far esaltare la bellezza degli accessori. Quali tinte prediligere? Diverse, in realtà, come il rosso o il verde per un risultato eccentrico ma di carattere.

È praticamente impossibile sbagliare: a un colore neutro aggiungiamo un altro colore come accento. Le tonalità neutre sono il bianco, il nero, il grigio. L’abbinamento dei colori neutrali è estremamente facile, perché risultano sempre impeccabili nell’ensemble.

