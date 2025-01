“Il libro dei francobolli 2024” arriva anche a Olbia e Arzachena

Il Libro dei francobolli 2024 alle Poste di Olbia e Arzachena

È disponibile anche a Olbia e Arzachena, alle Poste con sportello filatelico di via Acquedotto e viale Costa Smeralda “Il Libro dei Francobolli 2024”. La raccolta delle 146 carte valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione.

“Il Libro, disponibile oltre che in tutti gli uffici postali con sportello filatelico, anche negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito filatelia.poste.it, non è solo la raccolta dei francobolli emessi in 365 giorni, ma è soprattutto il racconto dell’Italia attraverso i francobolli stessi che celebrano eroi, tesori, patrimoni culturali e il sistema produttivo, che tutti insieme rappresentano il nostro Paese come un’affascinante storia di eccellenza”.

“Molte le emissioni di grande successo nel 2024, e in particolare una che ha come protagonista la Sardegna. Tra quelli della serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati ai Borghi d’Italia – serie turistica è di grande rilievo, infatti, il francobollo dedicato a Codrongianos, emesso lo scorso 5 luglio in 200.004 esemplari”.

I francobolli commemorativi

“All’interno del Libro dei Francobolli 2024, grande evidenza per le emissioni che hanno riscosso notevole interesse nel corso dell’anno come ad esempio i francobolli commemorativi dedicati a Guglielmo Marconi, Franco Basaglia e Giacomo Matteotti; quelli della serie “le eccellenze dello spettacolo” dedicati a Mike Bongiorno, Marcello Mastroianni e Stefano d’Orazio; quelli appartenenti alla serie “Senso Civico”, dedicati alla LIS – Lingua Italiana dei Segni e alle Località Italiane Bilingue; quelli dedicati ai temi sportivi di rilievo, come il francobollo dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, un evento di grande prestigio internazionale e quello che celebra la squadra vincitrice del Campionato di Calcio di Serie A, un omaggio a una delle passioni sportive più amate dagli italiani. A completare questa straordinaria raccolta, il francobollo dedicato a Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa rende omaggio a uno dei più grandi compositori d’opera italiani, apprezzato e celebrato in tutto il mondo.”.

