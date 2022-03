Il libro sarà dato in omaggio alle famiglie di Arzachena.

Divulgare la memoria storica attraverso un libro evocativo di quelle tappe che hanno costituito la città di Arzachena. Questo è l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che in occasione del centenario dall’indipendenza da Tempio, aveva finanziato il progetto per la realizzazione di un libro.

Ora il volume, realizzato da Giovanni Gelsomino, sarà consegnato a ogni famiglia di Arzachena. Attraverso 330 pagine, corredate da foto e schede tematiche in gran parte inedite, si percorre la storia antica del territorio e quella più recente del primo secolo trascorso come centro amministrativo autonomo. Sarà il comitato Fidali 82/97 a consegnarlo casa per casa agli abitanti della città.