Olbia, lite all’uscita della scuola: agente della polizia locale finisce a terra

Accesa discussione tra un genitore e la polizia locale.

Un’accesa discussione è scattata oggi all’uscita della scuola primaria di via Redipuglia a Olbia. Dalle prime indiscrezioni pare che un genitore di una bambina disabile sia stato ripreso dall’agente della polizia locale di Olbia per non aver parcheggiato nello stallo dei disabili. Ma il genitore pare abbia risposto che lo stallo era già occupato. Da quel momento sembrerebbe nata una discussione tra il genitore e l’agente in servizio.

Una discussione trasformatasi pare in una lite tra i due, in modo molto acceso. Sul posto sono arrivate altre pattuglie della polizia locale e un’ambulanza. Alcuni testimoni raccontano di aver visto l’agente per terra, ma non si conoscono le motivazioni. Si attendono nuovi risvolti di questa vicenda. Al peggio non c’è mai fine, un brutto esempio per i bambini presenti.

