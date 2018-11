Li Pan’a Fitti, una ricetta tipica della Gallura e poco conosciuta

La ricetta di Li Pan’a fitti.

La Gallura offre un’ottima cucina di tipo mediterraneo, che affonda le sue radici nella sua millenaria storia: sia cucina di mare che pastorale e contadina. Le ricette del nord Sardegna sono un capolavoro di fantasia, i cui prodotti principali sono olio e grano. Fa parte delle ricette tipiche della Gallura Li Pan’a Fitti. E’ un piatto fatto solo ed esclusivamente con spianata bollita e spezzettata in brodo di pecora e insaporito con olio, prezzemolo, formaggio pecorino e per chi vuole la cannella.

Nella stagione, come adesso, dei funghi i piatti si arricchiscono di porcini, galletti e ovuli fatti arrosto, con il peperoncino e l’aglio o usati per condire la pasta. E’ una prelibatezza semplice e sana originaria della Gallura, che delizia chiunque venga a trascorrere qualche giorno di vacanza in Costa Smeralda.

Il procedimento e la ricetta:

DOSI PER 4 persone

DIFFICOLTÀ molto bassa

COSTO medio

REPERIBILITÀ ALIMENTI molto facile

Preparate in pezzi da boccone della buona spianata e passatela in brodo bollente. Il brodo è può essere di pecora, di manzo, di dado, bisogna star attenti a non eccedere nella cottura per non far perdere la callosità.

A parte avrete preparato un buon ragù al pomodoro con il quale condirete, assieme a pecorino grattugiato e pezzi di formaggio filante (anche una buona mozzarella) il pane appena scolato. Potete condire anche con funghi.

