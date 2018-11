Lite dopo la scuola a Olbia: genitori in difesa della mamma

In difesa della mamma.

Tutte le mamme si uniscono insieme per difendere la mamma di una bambina disabile coinvolta stamattina in un’animata discussione con un’agente della polizia locale di Olbia. Si dicono pronte a testimoniare e raccontare ciò che loro hanno visto. Una discussione, pare nata, per un’auto parcheggiata male e uno stallo per disabili occupato.

LEGGI ANCHE LITE ALL’USCITA DELLA SCUOLA: AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE FINISCE A TERRA

La vigilessa è stata portata in ospedale mentre la giovane mamma è stata convocata nel Comando della polizia locale per raccontare i fatti. Una vicenda tutta da chiarire nelle sedi opportune. Secondo le prime testimonianze, pare che la situazione tra la giovane mamma e l’agente della polizia locale sia precipitata velocemente. Prima un’accesa discussione, poi gli insulti. Sotto lo sguardo attonito dei bambini e di molti genitori. Toccherà alle autorità adesso fare chiarezza.

(Visited 610 times, 610 visits today)