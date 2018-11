Le graduatorie del Comune.

L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Olbia, Marco Balata, comunica che in data 20 novembre sarà pubblicata la graduatoria degli operatori titolari del mercato del martedì che sono chiamati a scegliere il nuovo stallo nella zona di piazza Amucano.

Il 27 novembre verrà pubblicata la graduatoria definitiva e il 29 novembre si procederà all’assegnazione degli stalli che avverrà presso gli uffici di via Garibaldi, 49. Piazza Crispi dovrà subire dei lavori di ristrutturazione come tutta la zona del lungomare di via Redipuglia. Di conseguenza per il mercatino di Olbia, l’amministrazione comunale sta trovando una temporanea locazione.

