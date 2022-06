La festa a Olbia.

Al via oggi a Olbia la festa dedicata alla Madonna della Consolata, nella sede dei missionari di via Vena Fiorita. Si terrà alle 17 e 30, con l’inaugurazione di una mostra di tessuti proveniente dal sud America, al via a Olbia, in via Vena Fiorita, sede dei missionari della Consolata.

La mostra de tessuti “molas” degli indigeni Kuna che vivono tra il Panama e la Colombia nelle isole di San Blas sono realizzati dalle donne, che presentano il mondo e la cultura di questo popolo. Venerdì, 17 giugno alle ore 19 è prevista una tavola rotonda per presentare la figura del compianto padre Danilo Scomparin, missionario della Consolata che ha lavorato quasi 40 anni in città, autore del libro “Olbia cristiana, San Simplicio e la diocesi di Civita”.

Il 18 giugno giorno della festa, solenne celebrazione Eucaristica alle ore 19 , animata dal coro di Franco Lilliu a cui seguirà un rinfresco. Lunedì 20 giugno recita del rosario alle 17 e 30 e a seguire sarà celebrata una

Santa Messa in suffragio dei missionari defunti. “Che questa festa, oltre ad onorare la nostra Consolata, – afferma padre Gianfranco Zintu, superiore della comunità di Olbia – sia un momento per crescere nella nostra vocazione missionaria conoscendo, rispettando e apprezzando altri popoli”.