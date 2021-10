L’appuntamento alla Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia.

Nuovo appuntamento alla Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia con la Rassegna Letteraria Incontri d’Autunno. Giovedì 28 ottobre alle 17 l’ospite sarà Manuela Iaquinta con il romanzo “Ho scritto il tuo nome“. A dialogare con l’autrice sarà Viviana Montaldo. L’ingresso è libero e gratuito, ma è consigliata la prenotazione allo 0789.26710

Il libro.

Un lutto improvviso costringe Dalia, una giovane ricercatrice che vive a Roma, a tornare nei luoghi natii e a fare i conti con sé stessa, un passato ingombrante e una relazione complicata. “Ho scritto il tuo nome” è una storia personale, permeata di progetti di scrittura e con una complessa stratificazione temporale che dà vita a continue rifrazioni passato-presente.

L’autrice.

Manuela Iaquinta è nata a Crotone nel 1979, nel 1998 si è diplomata con il massimo dei voti al liceo linguistico di San Giovanni in Fiore (Cosenza). Nel 2006 si è laureata cum laude in Lingue e letterature straniere presso la Sapienza – Università di Roma, nel 2010 è diventata dottore di ricerca in Francesistica. Studiosa di letteratura francese contemporanea e specialista di Nathalie Sarraute, vive ad Olbia dove insegna Lingua e civiltà straniera francese presso il liceo Classico e linguistico Antonio Gramsci.

Ha pubblicato: Dal Neutro alla Differenziazione, I personaggi femminili in Nathalie Sarraute, Roma 2013; Storia della mia vita (Geroge Sand), Parte II, sez. francese pp. 157-166, in Esperienze di traduzione letteraria III, La tela di Penelope, a cura di Marilena Genovese, Roma 2013; Saint François de Paule, traduzione del libro San Francesco di Paola di Roberta Olivierio Teomedia, 2015.