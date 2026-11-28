Maréa, a Olbia uno spazio di circa 260 metri quadri

A Olbia arriva Maréa – Pole Dance & Movement, una realtà fondata da Arianna Canopoli e Manuela Buselli. “Maréa è uno spazio multidisciplinare dedicato alla pole dance, alle arti aeree, alla danza, al fitness e al movimento nelle sue diverse forme. Si rivolge a bambini, adolescenti e adulti, con percorsi adatti sia a chi si avvicina per la prima volta a queste discipline sia a chi desidera approfondire la tecnica e la performance. Più che una palestra tradizionale, Maréa si propone come una scuola del movimento, dove discipline diverse possono incontrarsi e dare vita a nuovi progetti”.

“Il nome richiama il mare, elemento profondamente legato alla Sardegna e all’identità del territorio. La marea rappresenta un movimento continuo: avanza, si ritira, cambia intensità e forma, ma non si ferma. Allo stesso modo, il corpo attraversa fasi diverse, impara, si trasforma e trova progressivamente il proprio ritmo. Il concetto è racchiuso nel motto: “Inspired by the sea, driven by the movement.” (Ispirati dal mare, guidati dal movimento). “Maréa nasce dal desiderio di creare un luogo in cui le persone possano sentirsi libere di muoversi, esprimersi e sperimentare. Il mare cambia continuamente e per noi rappresenta perfettamente il percorso del corpo: non esiste un’unica forma, un unico ritmo o un unico modo di imparare”.

Il nuovo spazio

“Maréa si sviluppa su circa 260 metri quadrati ed è suddivisa in due ambienti comunicanti ma distinti.

La Sala Aria è dedicata alla pole dance e alle discipline aeree. È attrezzata con pali, cerchi, tessuti, straps e amache aeree. L’altezza di circa 4,30 metri consente di studiare il movimento sospeso sia dal punto di vista tecnico sia da quello coreografico.

La Sala Onda è uno spazio ampio e libero dedicato alla danza, al fitness, al canto, allo yoga e al movimento funzionale, oltre che alle attività che non richiedono attrezzature sospese”.

“La suddivisione degli ambienti permette di accogliere discipline differenti e di realizzare progetti trasversali, nei quali voce, danza, acrobatica e interpretazione possono dialogare. Gli spazi sono stati pensati per essere luminosi e accoglienti: il legno, le tonalità avorio, i dettagli azzurri e gli elementi ispirati al mare contribuiscono a creare un’atmosfera familiare. La multidisciplinarità è uno degli aspetti centrali del progetto. Ogni corso mantiene la propria identità tecnica, ma può entrare in relazione con gli altri. Da questa visione nascono Flying Voices e Showdance, due percorsi dedicati ai più giovani”.

Flying Voices

“Flying Voices è rivolto principalmente a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni e unisce il canto alle discipline di pole e aerea. La preparazione vocale è affidata a Cristina Ravot, insegnante di canto di Maréa. Accompagna i partecipanti nel lavoro su respirazione, ascolto, tecnica vocale e interpretazione, aiutandoli a sviluppare la voce gradualmente e a integrarla, quando il gruppo è pronto, con il movimento e la presenza scenica. Il percorso comprende lo studio della voce, dell’ascolto e della tecnica vocale, insieme al lavoro su forza, coordinazione, mobilità e consapevolezza del corpo sospeso. I partecipanti possono sperimentare diversi attrezzi, tra cui cerchio, tessuti, amaca e pole, imparando a utilizzarli in modo progressivo”.

“L’obiettivo non è chiedere fin dall’inizio ai bambini di cantare mentre eseguono una figura aerea. Le competenze vengono costruite gradualmente: prima si sviluppano sicurezza sull’attrezzo, respiro, coordinazione e voce; successivamente si impara a integrare canto e movimento. Il percorso lavora inoltre su coordinazione uditivo-motoria, ritmo, postura, equilibrio, propriocezione, memoria, interpretazione, presenza scenica e fiducia nelle proprie capacità”.

Showdance

“Showdance nasce dall’incontro tra canto e danza e prende ispirazione dal linguaggio del musical. Accompagna bambine e bambini nello sviluppo della voce, del ritmo, dell’interpretazione e del movimento scenico. Anche in questo caso l’apprendimento è graduale. In una prima fase si lavora separatamente sulla voce, la respirazione, l’ascolto e la tecnica vocale, e su passi, sequenze, coordinazione e qualità del movimento. In seguito, canto e danza vengono integrati in un’unica performance. L’obiettivo è imparare a cantare e danzare contemporaneamente, mantenendo la qualità della voce, la precisione del movimento e la capacità di interpretare ciò che si sta raccontando”.

“Showdance permette di sviluppare musicalità, coordinazione, memoria, gestione del respiro, espressività, interpretazione, sicurezza sul palco e capacità di lavorare in gruppo. Il risultato è una performance in stile musical, in cui voce, musica, movimento e racconto scenico diventano parte dello stesso linguaggio”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui