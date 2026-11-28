Al PalaDeiana 41 società invitate e il Memorial Roberto Spano

Torna domani, domenica 29 novembre, il Trofeo Judo in Action della Kan Judo Olbia, giunto alla 23ª edizione. Il Palasport Amedeo Deiana, nella cittadella sportiva del Fausto Noce, ospiterà la competizione a partire dalle 9, con circa 200 atleti attesi e 41 società sportive sarde invitate, oltre ad alcuni club francesi provenienti dalla Corsica. La manifestazione, organizzata dalla Kan Judo Olbia – Judo Team Angelo Calvisi, si svolgerà sotto l’egida della Fijlkam e con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Olbia. Sui due tatami allestiti nel palazzetto gareggeranno le categorie maschili e femminili Esordienti, Cadetti, Juniores e Seniores, con in palio anche il trofeo a squadre.

A guidare l’organizzazione è il maestro Angelo Calvisi, cintura nera 6° dan e presidente del sodalizio olbiese, fondato nel 1985. La società si presenterà alla competizione con una squadra di dieci judoka, comprese alcune cinture nere, e uno staff organizzativo che conta circa cinquanta collaboratori. Nell’ultima edizione il trofeo a squadre era stato conquistato dalla Scuola Judo Ceracchini di Cagliari, davanti alla Kan Judo Olbia.

Durante la giornata sarà ricordato anche Roberto Spano, ex atleta e componente dello staff organizzativo della società, vigile del fuoco scomparso in un incidente stradale. A lui è dedicato il Memorial inserito nel programma della manifestazione.

L’ingresso al PalaDeiana sarà gratuito. Il prossimo appuntamento della società è previsto per domenica 13 dicembre, quando si svolgerà il 22° Trofeo Baby Ippon – Memorial Gioele Putzu, dedicato ai piccoli judoka dai 4 agli 11 anni.

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