Elezioni per le consulte a Palau

Conclusa a Palau la tornata elettorale online per il rinnovo delle consulte di rione e frazione, tenutasi giovedì 26 novembre.

La consultazione telematica ha coinvolto i rioni di Palau Centro, Palau Vecchio, Stazione e Capo d’Orso. Poi le frazioni di Capannaccia, Barrabisa e Capo d’Orso, portando all’elezione complessiva di sei presidenti.

I risultati nei rioni di Palau

L’analisi dello scrutinio evidenzia una distribuzione articolata delle preferenze nei diversi quartieri cittadini. Nel rione Palau Vecchio la presidenza è stata assegnata ad Antonello Contu con 36 voti, mentre nel rione Stazione l’incarico è andato a Daniele Deiana, che ha raccolto 101 preferenze. Il dato di affluenza più rilevante si è registrato nel rione Capo d’Orso, dove Caterina Ledda ha ottenuto l’elezione con 831 voti.

Discorso diverso per il rione Palau Centro, per il quale non è stata presentata alcuna candidatura; l’Amministrazione comunale valuterà ora le modalità più idonee per garantire comunque un’adeguata rappresentanza alla comunità locale.

Gli eletti nelle frazioni

Anche nelle frazioni del territorio palaese sono stati definiti i nuovi vertici delle consulte. Nella frazione Capo d’Orso, Caterina Ledda ha conseguito un secondo mandato territoriale ottenendo ulteriori 14 voti, risultando eletta anche in questo ambito. Per la frazione di Capannaccia è stata eletta presidente Maria Francesca Giorgioni con 14 voti, mentre a guidare la consulta di Barrabisa sarà Michele Geromino, scelto con 12 preferenze.

Partecipazione cittadina e ruolo delle consulte

In totale, durante la finestra di voto, sono stati espressi 1.008 voti, un risultato che testimonia l’attenzione della cittadinanza verso gli strumenti di partecipazione attiva. I presidenti eletti rappresentano, infatti, un punto di riferimento per raccogliere esigenze, proposte e segnalazioni provenienti dai rioni e dalle frazioni, contribuendo alla definizione delle politiche locali.

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