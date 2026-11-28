L’assessore Meloni ha fatto in tempo ad avvisare Navone dei fondi per l’Amp Tavolara

Nel giorno dell’ultimo saluto ad Augusto Navone, la Regione annuncia uno stanziamento per l’Area marina protetta Tavolara Capo Coda Cavallo. Ad annunciarlo è l’assessore regionale a Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni. Da sindaco di Loiri Porto San paolo è stato presidente del Consorzio di gestione dell’Amp di Tavolara. Un ente in cui navone ha lasciato il segno col suo impegno per quasi quattro lustri. “Esprimo grande soddisfazione per l’esito di una misura che abbiamo fortemente voluto – annuncia il vicepresidente della Giunta regionale Giuseppe Meloni -. Un risultato che oggi assume per me un significato particolare, all’indomani della scomparsa improvvisa di Augusto Navone, un amico carissimo, che per diciotto anni ha diretto l’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo. Conosco bene l’amore che nutriva per quest’isola, quanto si sia speso per la sua salvaguardia e infatti questa notizia lo ha reso felicissimo, quando gliel’ho comunicata la sera prima che ci lasciasse“.

“Con la variazione di bilancio abbiamo proposto uno stanziamento specifico, che ha trovato il sostegno del Consiglio regionale, nella consapevolezza della necessità di intervenire in territori di particolare pregio naturalistico come Tavolara, sottoposti a una significativa pressione antropica. L’Area marina protetta ha dimostrato una notevole capacità progettuale, cogliendo l’opportunità offerta dalla Regione per affrontare in maniera organica le diverse esigenze dell’isola”.

Gli interventi in programma

“Il progetto presentato dall’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo prevede il collegamento dell’isola alla rete elettrica pubblica in media tensione, attraverso tratti interrati e un attraversamento sottomarino, un sistema comune di dissalazione, accumulo e distribuzione dell’acqua, una dorsale fognaria per la futura raccolta e il convogliamento dei reflui e un nuovo depuratore. La misura, introdotta dall’articolo 12, comma 31, della legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026, ha previsto uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro nel triennio 2026-2028″.

“L’invito a presentare proposte, approvato dal Centro regionale di programmazione, era rivolto esclusivamente alle aree marine protette di Tavolara-Punta Coda Cavallo e dell’Asinara, in quanto uniche in possesso dei requisiti previsti dalla norma. All’esito della valutazione comparativa, Tavolara si è classificata al primo posto con 55 punti. La proposta dell’Asinara, con 40 punti, non ha trovato copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili”.

“L’auspicio è che, attraverso il confronto tra Giunta e Consiglio regionale, si possano individuare ulteriori risorse per consentire la realizzazione del progetto dell’Asinara, anche a completamento degli interventi già finanziati attraverso il PNRR”, ha aggiunto l’assessore Meloni. “È infatti opportuno che trovino soluzione anche le criticità dell’Asinara e sarà mio impegno lavorare affinché anche questo territorio possa beneficiare delle opportunità offerte dalla misura”.

Il ricordo di Augusto Navone

“Augusto era un uomo di straordinario valore umano e professionale – ricorda Meloni -. Di grande sensibilità e intelligenza, che ha dedicato la sua vita alla ricerca, alla tutela dell’ambiente e alla sua comunità. Con la sua competenza ha contribuito a fare dell’Area marina protetta di Tavolara un punto di riferimento internazionale per la conservazione della biodiversità e la ricerca scientifica. La sua esperienza come presidente della Fondazione Imc ci aveva offerto nuove occasioni per lavorare insieme. Avevamo ancora tante idee, tanti progetti in cui credevamo e che volevamo realizzare. La Sardegna perde un professionista di grandissimo valore, un uomo che ha saputo mettere il proprio sapere al servizio della collettività. Alla sua famiglia va il mio abbraccio più affettuoso”.

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