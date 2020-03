La sanificazione delle strade.

L’Unione di Comuni dell’Alta Gallura ha deciso di procedere alla sanificazione straordinaria delle strade e delle piazze. L’iniziativa è stata presa nell’ambito delle misure igieniche adottate per il contenimento del coronavirus.

La sanificazione avverrà a sabato 14 marzo dalle 5 alle 8 del mattino a Tempio, Calangianus e Santa Teresa Gallura, dalle 18 alle 21, invece, a Badesi. Domenica 15 marzo, invece, dalle 5 alle 8 del mattino è la volta di Luras, Aggius, Luogosanto e Bortigiadas.

Le operazioni, che verranno replicate anche la prossima settimana, verranno eseguite con l’utilizzo di disinfettanti e di macchinari specifici. Si raccomanda ai cittadini dei Comuni interessati di non lasciare gli animali domestici all’aperto, non stendere panni, non lasciare finestre e porte aperte a non intralciare le operazioni con mezzi di qualsiasi genere.

