Salute, Confcommercio e Mater Olbia rinnovano la loro partership

L’accordo tra la Confcommercio Nord Sardegna e Mater Olbia.

Confcommercio Nord Sardegna annuncia con soddisfazione il rinnovo della convenzione con il Mater Olbia Hospital. Con l’accordo si consolida una partnership che da cinque anni rappresenta un punto di riferimento per la tutela della salute e del benessere dei propri associati. L’intesa conferma l’accesso, per i soci Confcommercio, a servizi sanitari qualificati con condizioni dedicate presso una delle eccellenze ospedaliere del territorio.

Le dichiarazioni.

“Il rinnovo conferma la nostra attenzione costante verso la salute dei soci, elemento imprescindibile per la serenità personale e professionale” ha dichiarato Edoardo Oggianu, Vice Presidente Vicario di Confcommercio Nord Sardegna. “poter contare su un partner come il Mater Olbia Hospital significa offrire ai nostri associati prestazioni sanitarie di alto livello, in una struttura moderna e altamente specializzata.”

Anche l’Amministratore Delegato del Mater Olbia Hospital, Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo ha espresso apprezzamento per il proseguimento della collaborazione “Siamo lieti di proseguire questo percorso insieme a Confcommercio Nord Sardegna. La nostra missione è rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità e delle realtà produttive del territorio, mettendo a disposizione professionalità mediche qualificate e tecnologie d’avanguardia.”

Nino Seu, Responsabile Confcommercio Nord Sardegna Area Gallura, ha evidenziato il valore strategico dell’accordo: ”Questa convenzione rappresenta un beneficio concreto per i nostri associati, che potranno usufruire di servizi sanitari a condizioni vantaggiose. È un’iniziativa che rafforza ulteriormente il sostegno di Confcommercio al tessuto imprenditoriale locale, sia sotto il profilo professionale sia personale”, ha dichiarato.

L’impegno di Confcommercio.

Confcommercio Nord Sardegna prosegue così il proprio impegno a favore dello sviluppo e della tutela delle imprese, offrendo strumenti e opportunità che incidono positivamente sulla qualità della vita degli associati. Per informazioni sulle modalità di accesso ai servizi e sulle agevolazioni previste dalla convenzione, i soci possono rivolgersi agli uffici di Confcommercio Nord Sardegna.

