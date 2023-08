L’iniziativa in ricordo di Maurizio Fusinetti.

Maurizio Fusinetti è scomparso improvvisamente all’età di 65 anni alcune settimane fa. Un uomo benvoluto e molto conosciuto in città. Centinaia i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti dopo la notizia della sua scomparsa: un uomo la cui grande generosità nella vita è proseguita anche dopo la sua scomparsa con la donazione degli organi, gesto immenso, da lui espresso come desiderio in vita che ha ridato nuova speranza a 5 persone sofferenti.

Lui era così, sempre pronto ad aiutare senza mai chiedere. Lo ha fatto fino all’ultimo. “Ci rimane tanto di lui e tanto continua a dare. Per ricordare le sue azioni di generosità, un gruppo di amici, che conosceva bene il suo grande cuore, ha organizzato una raccolta fondi da destinare a chi ha bisogno”.

La somma raccolta sarà devoluta all’iniziativa, già aperta, portata avanti da “Villa Chiara”, per la realizzazione del primo stabilimento balneare inclusivo per persone con diverse abilità. Il progetto “Un Lido Per Tutti”, situato al “Lido del Sole” vuole garantire a persone con disabilità che frequentano il centro diurno o vivono presso la struttura residenziale di Villa Chiara, l’occasione di partecipare ad attività di socializzazione e sport all’aria aperta, alleggerendo così situazioni che spesso sfociano nell’isolamento.

In ricordo di Maurizio ringraziamo tutti gli amici che hanno aderito a questa piccola-grande iniziativa come goccia indispensabile per chi ha bisogno dell’aiuto altrui.

