Il mercato coperto sarà in zona industriale a Olbia.

A Olbia sta per aprire il primo mercato coperto di prodotti sardi. Il progetto è nato per merito dell’imprenditore Agostino Sanna, negli spazi via Seychelles 25, in zona industriale. Olbia sarà solo la prima tappa di un progetto più articolato, che si propone di aprire ben otto centri simili in tutta la regione.

I prodotti che verranno commercializzati all’interno saranno di vario tipo, dal cibo fino ai manufatti artigianali. “La produzione in vendita sarà sarda, sia del food che del no food – spiega Sanna -. Questo progetto è nato per dare spazio alle eccellenze del territorio e sarà il primo punto che apriremo”.

Ad allestimenti ultimati il mercato dovrebbe ospitare una trentina di operatori. L’inaugurazione dovrebbe avvenire entro metà novembre. L’idea è quella di un mercato civico, in parte coperto ed in parte all’esterno, sullo stile delle fiere delle grandi città, dove ognuno dei produttori potrà avere un suo stand.

