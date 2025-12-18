Una scalinata di doni a Olbia: a San Simplicio è “Miracolo di Natale”

Il Miracolo di Natale a Olbia.

Anche nel 2025 a Olbia va in scena la solidarietà con il “Miracolo di Natale”. Sulla scalinata di San Simplicio è stato ancora possibile rendere le Feste felici anche per chi non ha nulla da mettere in tavola o sotto l’albero per i bambini. Tantissimi olbiesi hanno contribuito con generi alimentari e giocattoli per i più piccoli.

La ventinovesima edizione dell’iniziativa benefica “Miracolo di Natale” si è tenuta oggi, giovedì 18 dicembre, con il patrocinio del Comune, la collaborazione di diverse associazioni locali. Il Miracolo di Natale è una delle giornate più attese perché qui si mette in moto il vero spirito natalizio in città: dove tutti diventano più buoni e generosi.

