Olbia, investito mentre attraversa in viale Aldo Moro: ferito un uomo

Un incidente stradale a Olbia.

Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio a Olbia, dove un pedone è stato investito mentre attraversava la strada. Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’hotel Felix, intorno alle 18:30, quando l’uomo è stato travolto da un’auto.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del Soccorso Sardo, la polizia locale di Olbia. Il ferito, che fortunatamente, non è in gravi condizioni, è stato trasportato dagli operatori del 118 all’ospedale di Olbia, Giovanni Paolo II per accertamenti.

