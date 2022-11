Niente monopattini elettrici nel parco di Olbia.

Niente monopattini elettrici nel parco Fausto Noce di Olbia. Il sindaco, Settimo Nizzi, nelle scorse ore ha redatto una ordinanza che impone il divieto di circolazione in seguito alle numerose segnalazioni di pericolo giunte all’amministrazione da parte dei cittadini.

In particolare le proteste sono arrivate dai genitori e dagli anziani, che spesso per un soffio hanno rischiato l’impatto con i mezzi di ultima generazione. Chiunque dovesse essere disattendere l’ordinanza incorrerà in una multa dai 25 ai 500 euro.

