La scomparsa del giovane di Olbia Gian Franco.

Si era trasferito a Vienna per seguire la sua carriera di chef, ma con Olbia aveva sempre mantenuto sempre un legame stretto. La notizia della morte, a soli 41 anni di Gian Franco Zirottu, per un malore, ha sconvolto amici e parenti.

Qualche giorno prima della sua scomparsa, avvenuta il 2 agosto, il giovane, aveva comunicato alla famiglia il suo ritorno in città per andare a trovarli, come faceva ogni anno. Aveva ottimi rapporti anche con i vicini di casa del quartiere Orgosoleddu, che lo ricordano come una persona molto in gamba e scherzosa, amante della compagnia. Sarebbe stato un ictus la causa della sua prematura scomparsa, malgrado godesse di ottima salute. Per questo motivo, non hanno potuto credere che Gian Franco li avesse lasciati.

Zirottu viveva da alcuni anni lontano da Olbia. Aveva incontrato Monika, alla quale era legato, che gli aveva dato due figli: Vanessa e l’altro di nome Mario, proprio come suo padre. La sua salma è stata portata a Olbia, dove il 14 agosto alle 2 del pomeriggio saranno celebrati i suoi funerali nella Basilica di San Simplicio.

