I dati dei contagi a Olbia.

Aumentano anche a Olbia i contagi di coronavirus. Dopo una fase stabile a luglio, salgono a 111 i casi. A comunicarlo è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha aggiornato i dati ad oggi.

“Sono 2 i ricoverati e questo ci fa pensare a due cose – ha dichiarato – Uno, che i positivi non sono vaccinati, perché i vaccinati reinfettati non hanno necessità di ospedalizzazione perché sviluppano una malattia blanda”. A causa dell’aumento dei contagi, l’Isola potrebbe tornare in zona gialla. “Aspettiamo domani quando la trasmissione dei dati metterà alle condizioni i governi locali di decidere cosa fare – ha proseguito -. Per quanto riguarda il numero dei vaccini, a Olbia si fanno 1500 dosi e circa 300 sono persone che non sono residenti in città e Sardegna. Vuol dire che l’hub sta facendo un buon lavoro”.

Nel comune, infatti, chi ha ricevuto la prima dose ha raggiunto quasi il 70% della popolazione, mentre con entrambi le dosi, sono già il 60% degli abitanti. “Portiamo i nostri figli a vaccinarsi perché raggiungere l’immunità è una cosa importante”, ha spiegato.

