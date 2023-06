Movida rumorosa, il comitato del centro contro Nizzi: “Nessun controllo”

Continua la polemica del comitato del centro storico di Olbia.

Il sindaco di Olbia aveva dichiarato che i controlli fonometrici contro i rumori della movida nel centro storico vengono regolarmente effettuati. Settimo Nizzi in quella occasione aveva detto: “Noi abbiamo già il nostro regolamento comunale, facciamo regolarmente i controlli fonometrici per verificare che sia tutto in regola. Tra l’altro sono controlli che vengono fatti da esperti.”

Tuttavia, il Comitato di quartiere del centro storico di Olbia non è d’accordo con queste dichiarazioni, così hanno richiesto i documenti dall’amministrazione per vederci chiaro. “Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto gli atti richiesti all’amministrazione, analizzati i quali, riteniamo doveroso portare all’attenzione pubblica il loro contenuto che sintetizziamo Il 28 luglio 2011 è stato acquistato alla modica cifra di 8.640,00 euro lo strumento per la misurazione acustica ambientale (fonometro), affidato in uso al comando della polizia locale”.

Tuttavia, il comitato ha fatto sapere che “attualmente, nessun agente del Comando di polizia locale è abilitato all’utilizzo del fonometro -scrivono in una nota -. Nell’anno 2019 sono stati effettuati solo 3 controlli fonometrici da un tecnico abilitato privato. Dal 2020 ad oggi non sono stati effettuati ulteriori controlli da parte del Comune di Olbia”.

