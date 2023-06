Valerio Scanu si sposa con Luigi, le nozze nel ricordo del padre

Il matrimonio di Valerio Scanu.

Arriva il grande giorno per Valerio Scanu. Dopo aver chiesto la mano a Luigi Calcara, ora il cantante di La Maddalena si sposa. Non sceglierà l’isola gallurese, ma farà la cerimonia a Roma, città di residenza dell’artista.

La scelta della data è legata ad un evento particolare e doloroso. La data scelta, il 7 settembre, infatti, è il giorno del compleanno del padre di Scanu, che è nato in Sardegna ed è morto nel 2020 a causa del Covid-19. Purtroppo lui non potrà partecipare alla gioia del figlio ed è per questo motivo Valerio ha voluto scegliere questa data.

La coppia si sposerà in segreto, ma si sa che parenti e amici arriveranno dalla Sardegna e dalla Sicilia, luogo di origine di Calcara. Il cantante ha chiesto la mano di Luigi Calcara lo scorso novembre e da allora stanno insieme. E’ proprio in questa data che il cantante maddalenino ha fatto coming out, dichiarando al grande pubblico di essere omosessuale. Tuttavia non hanno mai voluto etichettarsi, ma sono felici di celebrare il loro amore con un matrimonio.

