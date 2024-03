La nebbia riempie Olbia, come mai si verifica questo anomalo fenomeno

La foto che ritrae Olbia coperta dalla nebbia.

Questa mattina Olbia si è svegliata completamente avvolta nella nebbia. Ad immortalare il fenomeno un residente, che è rimasto sorpreso, perché ormai siamo alle porte della primavera e non c’è più freddo. Tuttavia, non è un fenomeno così strano, perché i meteorologi lo considerano normalissimo per il periodo.

Questo perché la nebbia è dovuta all’umidità nell’aria, che raggiunge il punto di saturazione e le particelle d’acqua si condensano attorno a minuscole particelle di polvere, polline o altri detriti atmosferici. Spesso avviene nelle stagioni più fredde e umide, ma in questi giorni a Olbia, si stanno registrando temperature in linea con il periodo, con la minima che non scende sotto i 10 gradi.

La nebbia con il caldo.

In questo caso la nebbia è causata dalla massa di aria caldo-umida sub tropicale, ciò si mescola con superfici più fredde, causando il raffreddamento dell’aria e la condensazione del vapore acqueo in piccole goccioline. Questo processo avviene quando l’aria umida si raffredda al punto di saturazione, cioé quando l’umidità relativa raggiunge il 100%. Anche se le giornate calde tendono ad avere più umidità nell’aria, possono comunque verificarsi differenze di temperatura tra l’aria e le superfici circostanti, specialmente di notte o al mattino presto.

Inoltre, la nebbia può formarsi anche in condizioni di caldo se l’umidità dell’aria è sufficientemente alta e si verificano cambiamenti rapidi di temperatura, come ad esempio quando l’aria calda si raffredda improvvisamente a causa del contatto con una superficie fredda, come un fiume o un lago. Questi processi possono favorire la condensazione del vapore acqueo nell’aria, portando alla formazione di nebbia anche in presenza di temperature relativamente elevate.

