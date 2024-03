A Olbia e in Gallura la Pasqua è più cara: aumenti fino al 13,3%

Il caro-Pasqua in Gallura e a Olbia.

In Gallura e a Olbia la Pasqua è più cara che nel resto della Sardegna. E’ il grido di allarme lanciato da Adiconsum, in un’analisi che mette in luce l’aumento dei prezzi nel 2024. Quest’anno, infatti, la Pasqua si profila come un periodo più oneroso per le famiglie.

Stando all’analisi condotta da Adiconsum è stato riscontrato un aumento dei prezzi rispetto agli anni precedenti, nonostante si registri una moderata riduzione nell’incremento rispetto allo scorso anno. Gli aumenti più significativi sono stati registrati nella zona Olbia-Tempio, soprattutto per quanto riguarda la spesa per i ristoranti. In Gallura chi opterà per trascorrere la Pasqua al ristorante dovrà spendere il 5,4% in più, ben oltre la media del 4,3%.

Il caro-spesa.

Anche chi deciderà di trascorrere le vacanze in casa, preparando il classico pranzo pasquale, dovrà spendere il 4,1% in più rispetto all’anno precedente. Alcuni beni sono aumentati del 15-20%, come le uova di cioccolato e del 5-10% per le colombe. L’inflazione riguarda anche le bevande, il sui prezzo è cresciuto del 3,5%.

Ciò ha comportato a tante rinunce anche in Gallura. L’inflazione nel territorio riguarda anche il settore ricettivo, dove è primo in Sardegna per aumento delle tariffe. Se nel resto dell’Isola il costo di hotel e altre strutture è del 4,7% in più dell’anno scorso, in Gallura si arriva anche al 13,3%. Adiconsum ha riscontrato che ci sono anche rincari delle tariffe aere, dovuti agli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree che incrementano i prezzi in base alla domanda.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui