L’iniziativa di Confcommercio a Olbia.

Parte l’iniziativa “L’Itinerario dei Nuraghi”, manifestazione culturale e di promozione turistica del territorio, che vedrà coinvolti circa 40 esercizi commerciali di corso Umberto e via Regina Elena a Olbia.

Le attività commerciali, dal 24 al 29 luglio esporranno nelle vetrine o

all’interno dei pannelli raffiguranti il meglio del patrimonio archeologico della Sardegna. Iniziativa che attraverso l’Associazione Sardegna Verso Unesco ha già fatto tappa nei comuni di Cagliari e Sassari dove ha riscosso un ottimo successo.

Confcommercio col presidente Pasquale Ambrosio ha colto l’invito

dell’assessora Monica Fois e in collaborazione con l’Assessorato alla

Cultura presieduto da Sabrina Serra hanno portato avanti la manifestazione che fin da subito ha avuto un ottima risposta da parte degli esercenti del centro. Non ha voluto far mancare il plauso e il sostegno anche il primo cittadino Settimo Nizzi che ha ringraziato tutti gli organizzatori per l’opportunità di poter ospitare l’evento.

