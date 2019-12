Il negozio aperto in Corso Umberto a Olbia.

Una piccola magia tutta al naturale dà una nuova luce al Natale di Olbia. Una piccola oasi che dà la possibilità a tutti di festeggiare e fare regali nel pieno rispetto dell’ambiente e non solo.

Il 7 dicembre apre in Corso Umberto un negozio temporaneo o, per dirla all’inglese un pop-up store, che vuole dare al Natale un significato diverso. Ormai questa festa è diventata sinonimo di consumismo che il più delle volte inquina e che troppo spesso equivale a regali fatti in serie senza personalità.

Questo negozio, invece, sarà un piccolo spazio felice dove comprare i regali si spera possa fare davvero bene a tutti. Verranno esposti, infatti, lavori artigianali rigorosamente fatti a mano e che vengono realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente. L’obiettivo di questa iniziativa non è solo quello di promuovere una filosofia green ma anche quello di dare spazio alle piccole aziende e agli artigiani che, purtroppo, stanno scomparendo.

Il negozio sarà aperto per un mese presso Kare Design in collaborazione con Special Occasion Services. Verranno organizzati anche attività ecologiche e iniziative sociali.

