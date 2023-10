Il Pd di Olbia boccia il secondo anno di Nizzi: “Peggio del 2022”

La bocciatura del Pd di Olbia all’amministrazione Nizzi.

Il Partito Democratico di Olbia ha tracciato un bilancio dell’amministrazione Nizzi in occasione del suo “secondo compleanno”. Secondo i consiglieri di minoranza il bilancio “ha, purtroppo, ancora meno elementi di positività di quello precedente, che almeno poteva fornire a tanti nuovi amministratori la scusante dell’inesperienza”.

In particolare, i consiglieri del Pd di Olbia ritengono che: “questa amministrazione Nizzi, in continuità con il passato, si connota in primo luogo per l’atteggiamento vessatorio e irrispettoso nei confronti di chi osa dissentire, delle minoranze, dei cittadini, delle associazioni culturali – sportive e di categoria, dei comitati di quartiere, della stampa”.

”Un atteggiamento, portato avanti anche all’interno delle istituzioni e dell’assemblea del Consiglio Comunale – spiega la minoranza – che in modo vergognoso sembra spesso cadere in secondo piano nel dibattito pubblico ma che, posto in essere da chi rappresenta la città, non costituisce un buon esempio per le nuove generazioni e per chi rappresenta le istituzioni”.

Opere mai realizzate.

Quello che non piace all’opposizione è che alcuni progetti presentati dal sindaco Nizzi a Olbia, non sono stati realizzati. “Dal punto di vista urbanistico abbiamo assistito in pompa magna alla presentazione di PUC (2020) – PUL(2019) – OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO(2016) – RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MERCATO (2016), PANI DELLA MOBILITA’ ,UNIVERSITA’ IN CENTRO STORICO e altre iniziative che, oltre al fatto di essere annunciate in maniera scenica e con realizzazioni da tempistiche record, non hanno mai visto la luce”.

La minoranza ribadisce che il lungomare, unica opera realizzata, appartiene all’amministrazione Giovannelli e ne rivendica la paternità in particolare perché ”osteggiato dal Sindaco Nizzi con ben tre ricorsi al TAR con l’intento di spostare i fondi altrove”.

Il Pd critica, inoltre, “l’aumento delle imposte comunali in tutti i settori – dichiarano – l’aumento esorbitante del Canone Unico Patrimoniale che ha toccato le tasche di imprese e famiglie (Insegne, suolo pubblico, passi carrabili), l’aumento esponenziale delle sanzioni amministrative, diverse delle quali hanno generato numerosi debiti fuori bilancio per l’amministrazione”.

Un’altra problematica attuale secondo la minoranza sono le strade dissestate ”anche a causa dell’assenza di una programmazione degli interventi, come da noi più volte denunciato, e dell’assenza di vigilanza sulle imprese che posano i sottoservizi anche sugli asfalti appena ripristinati, con ulteriori costi a carico dell’amministrazione e disagi per i cittadini. Unica soluzione adottata il limite 30 Km orari come se questo risolvesse il problema della sicurezza stradale”.

Il problema dei rifiuti è un altro elemento di bocciatura da parte del Pd alla maggioranza. “Le isole ecologiche, presenti in città, sono abbandonate, sporche e spesso non funzionanti; impianti nei quali si può conferire esclusivamente in possesso di tessera sanitaria, compresi i nuovi ecobox; con il risultato che gli stessi non possono essere utilizzati dai turisti stranieri! Stessa sorte per i nuovi bagni pubblici, non fruibili dagli stranieri per le stesse ragioni. Il Servizio di ritiro rifiuti nelle spiagge è cessato nel mese di settembre, con la conseguenza che ad oggi, infatti, i tanti turisti presenti non possono più avere a disposizione i cestini della differenziata, con gravi conseguenze per la salvaguardia degli arenili”.

Per lo stesso motivo, il Pd denuncia anche la presenza di discariche abusive. Un altro elemento di debolezza dell’amministrazione Nizzi sono i servizi sociali: ovvero la povertà, emergenza abitativa, disagio giovanile e “con un numero altissimo di giovani “in carico” ai servizi sociali, peraltro in costante aumento e solo qualche iniziativa spot di contrasto al fenomeno – spiegano i consiglieri -. La dispersione scolastica in costante aumento, con l’osservazione istituito da precedenti amministrazioni di cui si sono da anni perse definitivamente le tracce. Nessuna programmazione o politica strutturale di intervento su questi temi se non ancora una volta annunci e comunicati a mezzo stampa. Ad oggi ancora si attende l’istituzione dell’Osservatorio sul disagio Giovanile da noi chiesto da un anno attraverso una mozione in consiglio comunale, “bocciata” dalla maggioranza con la motivazione che si stava già provvedendo a creare un organismo simile. Che fine ha fatto?”

L’emergenza sicurezza è un’altra denuncia del Pd, così come l’assenza di programmazione degli eventi estivi e invernali. “Su tanti di questi temi, nei mesi passati – ribadiscono i consiglieri – abbiamo scritto e provato a metterci “a disposizione” per lavorare insieme su alcune proposte, anche con la convocazione su nostra iniziativa di consigli comunali. Disponibilità rimandata al mittente. E quando abbiamo portato in aula, attraverso delle mozioni, qualche proposta poi attuata, come quella dell’estensione dell’assistenza educativa tutti gli studenti con disabilità delle scuole del primo ciclo, si è cercato di narrare la decisione senza riconoscere nella nostra iniziativa l’origine della proposta”.

I consiglieri percepiscono Olbia come una città isolata, che ha perso il suo ruolo di “comune guida” in Gallura, incapace di incidere e di rivendicate i diritti del territorio. Esempi sono la questione della Sanità e le infrastrutture, come anche la carenza delle aule.

”L’assise comunale vanta la presenza del Capogruppo Regionale di Forza Italia e del Vice Commissario alla Provincia che non abbiamo mai sentito prendere posizione o iniziativa nell’interesse della città – concludono – se non le accese discussioni a mezzo stampa in tema di Motocross. Per tutti i motivi sopra esposti il giudizio nei confronti di questa amministrazione non può che essere negativo poiché oltre gli annunci, i selfie e le sponsorizzate social ad oggi nessuna delle operate annunciate ha visto la luce!”

