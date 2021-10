Il nuovo lungomare di Olbia.

Lavori del lungomare di Olbia quasi alla fine. Chiude la strada dalla rotatoria di via Genova a via Poltu Ezzu, dal giorno 2 al giorno 12 novembre.

L’ordinanza permetterà di completare i lavori sul nuovo pezzo del waterfront cittadino e agli operai di posare i tubi per scaricare le acque bianche. Gli interventi finali saranno eseguiti la prossima settimana. “Entro Natale saranno completati i lavori per il lungomare”, dichiara il primo cittadino Settimo Nizzi. Nella nuova parte ci sarà anche il verde pubblico, come in via Redipuglia.

Il nuovo waterfront che cambierà il porto vecchio, però, avrà qualche differenza rispetto alla passeggiata dedicata all’ex presidente Francesco Cossiga. “Non ci sarà la passerella in legno, per permettere alle imbarcazioni di attraccare e vediamo se con gli accordi con la Capitaneria e Autorità portuale riusciremo a fare qualcosa di bello anche là”, commenta il sindaco.