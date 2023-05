Olbia dice addio alla gentile zia Rosina, aveva 85 anni

Addio a Rosa Corda.

Un quartiere in lutto per la scomparsa di Rosa Corda, conosciuta come zia Rosina. La pensionata, di 85 anni, viveva a San Simplicio, dove era molto conosciuta e voluta bene. Una notizia che ha lasciato un grosso dispiacere agli abitanti del rione di Olbia, che le hanno dato l’ultimo saluto.

“Il giorno della festa di San Simplicio era sul poggiolo per vedere la processione, mi dispiace moltissimo”, ha detto una sua conoscente con profonda tristezza. La donna è ricordata come una signora gentile con il sorriso sempre stampato sulle labbra. “Era veramente elegante, come poche”, la ricorda così un’altra sua conoscente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui