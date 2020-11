Il piano della Protezione civile per Olbia.

Il Comune di Olbia aggiorna il piano di Protezione civile per la prevenzione del rischio idrogeologico. Non solo rischio alluvioni. Il piano è mirato a interventi straordinari anche in caso di venti e incendi. Nel documento si individuano ruoli, strategie, risorse, vie di fuga e luoghi di sicurezza.

“Si tratta di un aggiornamento necessario per adeguare alla normativa nazionale e regionale, le procedure di emergenza da adottare durante un evento calamitoso – ha detto l’assessore alla protezione civile Valerio Spano – potenziato per far conoscere alla popolazione il piano e infatti sensibili per le calamità del nostro territorio”.

L’aggiornamento cartografico evidenzia le aree di emergenza e monitoraggio, con le mappe interattive per consentire ai cittadini di consultare il documento e individuare le aree e strutture di soccorso. Nei layer sono presenti anche idrografia, attraversamenti, i punti più sensibili e le zone abitate più a rischio.

