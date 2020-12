Il drive-in della farmacia a Olbia.

Una farmacia a Olbia apre un drive-in per ritirare le medicine. Si tratta di una novità assoluta in Sardegna. L’idea è nata dalla farmacia Floris di via Mestre. Chi ha acquistato i medicinali ha la possibilità di poterli ritirare in tutta sicurezza, senza scendere dall’auto.

“Ho iniziato a pensarci dal lockdown – ha detto il titolare dottor Floris -, perché alcuni clienti non volevano mettersi la mascherina e allora ho pensato perché non ritirarli fuori?”. Il drive-in si trova in via Mestre, in corrispondenza alla fermata del bus.

Il cliente prenota telefonicamente o suona il campanello e avviene da consegna fiori da parte del farmacista. C’è anche un numero dedicato al drive-in. “L’idea è nata per evitare il contatto diretto e quindi anche i contagi – ha concluso il farmacista -. Con la trattoria vicino abbiano fatto un accordo per dividerci i parcheggi di via Mestre”.

