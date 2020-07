Continua la lotta alla contraffazione a Olbia.

Rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione e agli altri fenomeni illeciti connessi al commercio. Questa, in estrema sintesi, la finalità del Protocollo d’Intesa siglato stamattina tra il sindaco del Comune di Olbia, Settimo Nizzi, e il Direttore Territoriale Dogane e Monopoli per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Roberto Chiara.

Il protocollo ha come obiettivo lo scambio di informazioni, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione e le altre attività illecite con l’individuazione delle aree di intervento. La tutela del consumatore negli acquisti, favorendo la regolarità nel settore del commercio e contrastando le forme di criminalità organizzata;

Infine la cooperazione tra l’Ufficio delle Dogane di Sassari e il Corpo di Polizia Locale, al fine di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato e contrarie alle norme sul commercio internazionale.

Il Direttore Territoriale Dogane e Monopoli Roberto Chiara ha evidenziato “l’importanza del Protocollo sottoscritto oggi, che consente le necessarie sinergie tra enti per combattere al meglio fenomeni gravi come quello della contraffazione, che danneggia non solo le aziende, il loro fatturato e la loro immagine, ma anche gli stessi consumatori per i rischi connessi alla scadente qualità dei prodotti e quelli potenziali alla loro salute”.

“E’ obiettivo comune – commenta il sindaco Settimo Nizzi – lo sviluppo di attività di analisi della permeabilità del territorio in relazione al fenomeno della contraffazione, nonché l’avvio di campagne di informazione rivolte ai cittadini consumatori e soprattutto alle nuove generazioni, al fine di contribuire ad affermare il principio di un acquisto consapevole, legale e senza danno per il territorio e per il nostro Paese”.

(Visited 117 times, 119 visits today)